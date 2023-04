Ciclismo:ct Bennati "al via in Calabria squadra giovani azzurri"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Dopo oltre un decennio di attesa torna il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La corsa, edizione numero 66, inizierà il 16 aprile con un percorso che da Riace, lungo la linea di costa e poi attraverso le pendici dell'Aspromonte, raggiungerà Reggio.

"Avremo al via una squadra nazionale di giovani - ha detto il ct della nazionale strada, Daniele Bennati, alla presentazione della gara, al Coni a Roma -: la distanza non eccessiva, permette di schierare un team con ragazzi anche di 19-20 anni.

In Italia viviamo un cambio generazionale, ma la Federciclismo sta lavorando bene con i giovani. Credo che torneremo presto ad alto livello".

Oltre a Bennati, erano presenti anche il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il delegato metropolitano allo Sport Giovanni Latella, e i massimi vertici dello sport e del ciclismo italiano: il Vice Presidente Vicario del Coni, Silvia Salis, il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni, il Presidente dell'Unione europea di Ciclismo Enrico Della Casa, il Commissario Straordinario della Lega Ciclismo Professionistico Cesare Di Cintio. Con loro anche i rappresentanti della Regione Calabria, con la Vice Presidente Giuseppina Princi, e dei Comuni di partenza e di arrivo del Giro ciclistico, con il Sindaco di Riace Antonio Trifoli ed il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti. (ANSA).