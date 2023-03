Mutui:Facile.it,in Calabria la richiesta media giù dell'1,1%

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAR - Nel secondo semestre del 2022 l'importo medio richiesto in Calabria per un mutuo prima casa è sceso a 111.690 euro, valore in calo dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato arriva dall'analisi congiunta realizzata da Facile.it e Mutui.it. che, riporta una nota, "ha evidenziato come, per far fronte all'aumento dei tassi di interesse, pur di non rinunciare alla casa gli aspiranti mutuatari calabresi si siano orientati su importi più contenuti.

Una tendenza confermata anche dai dati preliminari relativi al 2023, che vedono la domanda media scendere ulteriormente a 108.917 euro".

Analizzando le richieste di mutuo prima casa raccolte nel secondo semestre 2022 su base locale, Vibo Valentia è la provincia calabrese dove è stato rilevato l'importo medio più alto (118.933 euro), seguita da Reggio Calabria (115.266 euro) e Catanzaro (111.745 euro). Chiudono la classifica Cosenza (110.208 euro) e Crotone (102.408 euro).

"La diminuzione graduale degli importi - spiegano gli esperti di Facile.it - è strettamente legato all'aumento dei tassi di interesse. In alcuni casi è l'aspirante mutuatario che prova ad alleggerire la rata mensile, in altri è la banca stessa che, per preservare il rapporto rata/reddito, è costretta a ridimensionare la richiesta".

Il calo dell'importo ha determinato una riduzione dell'LTV, ovvero il rapporto tra valore del mutuo e quello dell'immobile, che in dodici mesi passa dall'82% del secondo semestre 2021 all'80%".

Dall'analisi emerge che "sono tanti i mutuatari che, avendo firmato negli scorsi anni un finanziamento a tasso variabile, per far fronte agli aumenti cercano nuove soluzioni e questo ha determinato una nuova impennata delle surroghe le quali, secondo l'analisi Facile.it, nei primi due mesi del 2023 hanno rappresentato il 10% del totale domande di finanziamento raccolte in Calabria, in crescita del 46% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". (ANSA).