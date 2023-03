E' iniziato l'incidente probatorio per il naufragio di Cutro

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - E' iniziato da pochi minuti, nel Tribunale dei minorenni di Catanzaro, l'incidente probatorio per il naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato 86 vittime accertate. L'inizio era slittato per l'assenza dell'interprete del 17enne pakistano indagato quale presunto scafista.

Il gip, oggi, dovrà sentire tre dei superstiti, un siriano e due pakistani. L'udienza proseguirà poi lunedì e martedì prossimi quando saranno sentiti, rispettivamente, altri 2 e 4 superstiti. Non tutti, infatti saranno sentiti ma solo quelli le cui testimonianze sono ritenute più significative per l'indagine nei confronti dei presunti scafisti. (ANSA).