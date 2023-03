Droga: era ai domiciliari ma spacciava in casa, arrestato

(ANSA) - RENDE, 13 MAR - Era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti ma aveva allestito in casa un vero e proprio 'market' della droga: un uomo di 28 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo, hanno acquisito elementi in relazione allo smercio di eroina posto in essere dal ventottenne. In particolare, nel corso dei diversi servizi svolti nella zona molto frequentata da studenti universitari, hanno identificato e perquisito diverse persone sorprese all'uscita del palazzo dove è ubicato l'appartamento dell'arrestato, trovandole in possesso delle dosi appena acquistate che sono state sequestrate.

Il Tribunale di sorveglianza di Cosenza, alla luce degli elementi raccolti dai militari, ha sospeso la misura degli arresti domiciliari disponendo per il ventottenne l'accompagnamento in carcere. (ANSA).