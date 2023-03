Covid: un decesso e 45 nuovi contagi, tasso al 4,21%

(ANSA) - CATANZARO, 13 MAR - Sono 45, ieri erano 55, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.068 tamponi eseguiti e con un tasso di positività del 4,21%.

Da registrare un decesso che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.354. Nessuna variazione per quanto concerne i ricoveri rimasti a 69 nei reparti ordinari e a 3 in quelli di terapia intensiva. I guariti sono 628.013 (+45), gli attualmente positivi 992 (-1) e gli isolati a domicilio 920 (-1).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al coronavirus sono 632.359 mentre il totale dei tamponi eseguiti ha raggiunto quota 4.262.019.

A livello provinciale la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro casi attivi 375 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112521 (112087 guariti, 434 deceduti); Cosenza: casi attivi 339 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 306 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188389 (186896 guariti, 1493 deceduti); Crotone: casi attivi 9 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59952 (59671 guariti, 281 deceduti); Reggio: casi attivi 118 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209408 (208482 guariti, 926 deceduti); Vibo: casi attivi 41 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53580 (53379 guariti, 201 deceduti). (ANSA).