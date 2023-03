Naufragio migranti:minuto raccoglimento Consiglio Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAR - Il Consiglio regionale della Calabria, in apertura della seduta di oggi, ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei migranti deceduti nel naufragio al largo di Steccato di Cutro avvenuto all'alba di domenica 26 febbraio.

"È un atto doveroso" ha detto il presidente dell'Assemblea calabrese Filippo Mancuso aprendo i lavori. "Per il numero dei morti, dei sopravvissuti e dei dispersi - ha aggiunto Mancuso - la tragedia rappresenta una delle stragi di migranti più gravi del Mediterraneo che ha visto infrangersi, a pochi metri dalla riva, la speranza di una vita migliore, per uomini, donne e minori costretti alla fuga da Paesi devastati da guerre e povertà e dagli effetti dei cambiamenti climatici".

"Una tragedia che sulla 'questione migranti', speriamo, - ha detto ancora il presidente del Consiglio regionale della Calabria - sia uno spartiacque tra il passato e il prossimo futuro. Ma ciò sarà possibile, se l'Unione Europea, i singoli Stati aderenti e la comunità internazionale, decideranno di governare le dinamiche migratorie e si assumeranno la responsabilità di evitare che le morti nel Mediterraneo si ripetano". (ANSA).