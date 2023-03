Covid:ancora nessun decesso, aumentano tasso e nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAR - Ancora nessun decesso in Calabria a causa del Covid, com'era avvenuto già ieri, con il totale dei morti che resta fermo dunque a 3.347. In aumento, invece, i nuovi contagi ed il tasso, rispettivamente da 72 a 99 e dal 3,75 al 4,89 per cento.

I nuovi tamponi che sono stati effettuati sono 2.024, un dato leggermente superiore rispetto al giorno precedente, quando erano stati 1.920 (totale 4.244.817).

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere, se ne registrano 5 in meno nei reparti ordinari (totale 91), mentre restano stabili a 5 quelli nelle rianimazioni. I guariti sono 627.250 (+149), gli attualmente positivi 1.016 (-50) e gli isolati a domicilio 920 (-45).

Complessivamente le persone risultate positive in Calabria, dall'inizio dell'epidemia, sono 631.613 I dati sono pubblicati nel Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).