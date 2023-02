Crotone, Lamberto Zauli è il nuovo allenatore

(ANSA) - CROTONE, 13 FEB - Lamberto Zauli è il nuovo allenatore dell'Fc Crotone,. La società ha ufficializzato nel pomeriggio l'ingaggio del nuovo tecnico che subentra a Franco Lerda.

Romano, 52 anni, Zauli vanta una lunga carriera da calciatore con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria.

Ha iniziato la sua carriera d'allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l'Italia. Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l'Under 19. Nel 2020 viene promosso alla guida dell'Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni prima di una breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all'inizio della stagione attuale.

Alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna, il nuovo allenatore del Crotone ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con rinnovo automatico nel caso di promozione in Serie B.

Zauli condurrà il primo allenamento con la sua nuova squadra domattina e subito dopo terrà una conferenza stampa. (ANSA).