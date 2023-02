Sequestrati locale abusivo e sala slot clandestina,denuncia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 FEB - Un locale abusivo all'interno del quale si somministravano alimenti e bevande è stato sequestrato a Vibo Valentia Marina a seguito di un'azione congiunta di Polizia di Stato, Polizia locale e Agenzia delle dogane e dei monopoli che hanno apposto i sigilli anche ad una attigua sala slot clandestina. Il titolare dell'esercizio cui faceva capo anche la sala slot è stato denunciato per frode informatica e esercizio abusivo di gioco d'azzardo.

I sequestri sono stati effettuati nel corso di servizi di controllo interforze. Nella circostanza le attenzioni si sono concentrate sul locale ubicato nella località costiera risultato privo delle licenze necessarie per la rivendita di alimenti e bevande. Il controllo è stato allargato anche all'altro esercizio, anch'esso totalmente abusivo, all'interno del quale era stata allestita la sala slot molto frequentata.

Sulla scorta di quanto acclarato nel corso delle ispezioni è stata disposta la sospensione delle attività e l'apposizione dei sigilli a 13 apparecchi elettronici "slot" e 4 computer per il gioco d'azzardo. Sequestrati anche 3 mila euro in contanti frutto dell'incasso illecitamente accumulato.

Nei confronti del titolare dei due locali, inoltre, sono state elevate sanzioni pecuniarie di natura amministrativa per oltre 5 mila euro. (ANSA).