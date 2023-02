Covid:due decessi e 133 nuovi contagi, tasso al 6,14%

(ANSA) - CATANZARO, 08 FEB - Sono 133, in lieve calo rispetto ai 188 di ieri, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 2.165 tamponi processati e con il tasso che dal 7,72 scende al 6,14%. Due i decessi registrati che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.320.

Pressoché stabili i reparto ospedalieri: in quelli ordinario c'è un ricovero in meno (129) mentre restano cinque i pazienti nelle terapie intensive (5). I guariti sono 625.097 (+105), gli attualmente positivi 1.161 (+26) e gli isolati a domicilio 1.027 (+27).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 629.578. Il totale dei tamponi eseguiti, invece, è pari a 4.206.841.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 164 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 142 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112054 (111624 guariti, 430 deceduti); Cosenza: casi attivi 453 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187301 (185825 guariti, 1476 deceduti); Crotone: casi attivi 34 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59732 (59453 guariti, 279 deceduti); Reggio: casi attivi 310 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208592 (207676 guariti, 916 deceduti);Vibo: casi attivi 80 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53256 (53056 guariti, 200 deceduti). (ANSA).