Turismo:nasce associazione operatori della Sila Catanzarese

(ANSA) - TAVERNA, 07 FEB - Unire le forze per costruire, migliorandola insieme, un'offerta turistica in grado di rendere sempre più attrattivo e coinvolgente il territorio della Sila Catanzarese e i suoi villaggi montani. E' quanto si ripropongono di fare, anche alla luce della rinascita di interesse per uno degli angoli paesaggistici e ambientali più suggestivi dell'altipiano, gli operatori turistici - albergatori, ristoratori e commercianti - che hanno dato vita all'"Associazione Operatori Sila Piccola".

Obiettivo del nuovo sodalizio, che avrà sede a Taverna e sede logistica a Villaggio Cutura, è quello - spiegano - soprattutto di sensibilizzare e valorizzare la Sila catanzarese lavorando alla promozione e alla crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile. "In tal senso - precisano gli animatori dell'associazione - si intende agire sul fronte delle attività turistico ricettive attraverso lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, gastronomico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali. La 'mission' sarà quella di costituire un'unica cabina di regia in grado di coordinare le varie attività a carattere turistico, ricreativo e culturale, nonché nei settori dello sport, comprese discipline e attività di carattere ambientale e di promozione sociale che si andranno a svolgere sul territorio allo scopo di valorizzare le tradizioni culturali collegate alla Sila Catanzarese, al recupero delle tradizioni popolari ed artigianali, favorendo le opportunità di sviluppo". Altro importante obiettivo posto alla base delle attività sarà la creazione di un unico brand territoriale da veicolare attraverso una campagna di promozione assieme alla realizzazione di un calendario unico di eventi concordato con tutte le realtà locali. L'associazione, la cui adesione è aperta a tutti i soggetti economici locali, è già iscritta all'albo degli enti del terzo settore e conta tra i propri soci fondatori Mario Talarico, che ha assunto la carica di presidente, Carmine Angotti (vicepresidente) e i consiglieri Giovanni Talarico, Salvatore Piccoli, Alberto Scalzo, Davide Bianchi e Pierluigi Mancuso. (ANSA).