Strappa collana d'oro ad anziana, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE, 03 FEB - Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni in Fiore con l'accusa di furto dopo che poco prima aveva commesso un furto ai danni di una donna di 72 anni alla quale aveva strappato una collana d'oro, dandosi poi alla fuga.

I militari della Stazione di San Giovanni in Fiore sono intervenuti nell'immediatezza del fatto bloccando il responsabile del furto subito dopo che si era recato in un "compro oro" ricavando duecento euro dalla vendita della collana. Somma che il ventunenne aveva ancora in tasca nel momento dell'arresto.

Il giovane, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato posto agli arresti domiciliari. (ANSA).