Calcio: Potenza pulisce spogliatoio e dona pianta a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 30 GEN - "Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciaro come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente". E' questo il messaggio che la squadra del Potenza ha lasciato nello spogliatoio dello stadio Ezio Scida di Crotone al termine della gara di ieri.

Un messaggio accompagnato anche da un dono per rendere più accogliente lo spogliatoio, una pianta. "E' la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito - si legge nel messaggio lasciato dal Potenza all'Fc Crotone - Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciaro come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente. Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto".

Il Crotone ha voluto ringraziare attraverso i propri canali social il Potenza per il bel gesto: "Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del rispetto! Grazie di cuore al Potenza Calcio per aver lasciato così lo spogliato e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione". (ANSA).