Covid: in Calabria 357 casi e una vittima, positività 11,83%

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Sono 357 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra una vittima, con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 3.261. Il tasso di positività scende ulteriormente, passando dal 12,24% all'11,83%.

Stabili i ricoveri ospedalieri. Nel saldo tra ingressi ed uscite crescono di uno i ricoveri in area medica (176) e scendono di uno in terapia intensiva (10). Prosegue anche la discesa dei casi attivi, che oggi sono 3.861 (-110) con 466 nuovi guariti.

Gli isolati a domicilio sono 3.675 (-110). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 4.152.146 (+3.019) con 624.876 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 192 (31 in reparto, 7 in terapia intensiva, 154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110964 (110542 guariti, 422 deceduti). Cosenza: casi attivi 2240 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183698 (182258 guariti, 1440 deceduti). Crotone: casi attivi 127 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59245 (58969 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 948 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 914 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206931 (206022 guariti, 909 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 142 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52839 (52644 guariti, 195 deceduti). (ANSA).