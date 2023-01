Covid:Calabria, 279 contagi e una vittima, positività 16,44%

(ANSA) - CATANZARO, 07 GEN - Sono 279 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, si registra anche una vittima, con il totale da inizio pandemia che sale a 3.238. In calo il tasso di positività che passa dal 24,16% di ieri al 16,44% di oggi. Negli ospedali resta stabile il numero dei ricoverati, sia in area medica (174) che in terapia intensiva (10). I casi attivi sono 5.375 (-70), gli isolati a domicilio 5.191 (-70) ed i nuovi guariti 348. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.129.929 con 621.368 positivi.

A livello provinciale, i casi Covid sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 616 (37 in reparto, 7 in terapia intensiva, 572 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109675 (109255 guariti, 420 deceduti). Cosenza: casi attivi 2606 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2530 in isolamento domiciliare); casi chiusi 181909 (180483 guariti, 1426 deceduti). Crotone: casi attivi 227 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58916 (58640 guariti, 276 deceduti). Reggio calabria: casi attivi 1473 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1441 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205627 (204724 guariti, 903 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 176 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52621 (52427 guariti, 194 deceduti). (ANSA).