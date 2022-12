Comuni: Catanzaro; sindaco, salvati finanziamenti per opere

(ANSA) - CATANZARO, 23 DIC - Il Comune di Catanzaro è riuscito a salvare una serie di finanziamenti che, se non utilizzati, sarebbero andati persi il prossimo 31 dicembre. "Si tratta - ha detto il sindaco, Nicola Fiorita, nel corso di una conferenza stampa, - di un grande risultato che l'Amministrazione ha conseguito".

Primo fra tutti c'è il finanziamento deliberato dalla Regione il 18 ottobre scorso riguardante la passerella pedonale sopra la foce della Fiumarella nel quartiere Lido. Finanziamento che ammonta a 4 milioni di euro e che prevede un nuovo ponte per unire i due lungomari. "Si è trattato - ha detto il sindaco Fiorita - di una vera corsa ad ostacoli perché si trattava di realizzare in due mesi quello che normalmente viene realizzato in due o tre anni e che addirittura, nel caso specifico, che non era stato realizzato in dieci anni. Dovevamo essere in grado di conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante, fare il progetto, fare la gara e assegnare i lavori in soli due mesi. E ce l'abbiamo fatta, grazie anche alla tenacia del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso".

Accanto a quello della passerella, i cui lavori dovrebbero iniziare nel primo trimestre del prossimo anno, l'Amministrazione Fiorita è riuscita a non perdere altri due finanziamenti: quello per lo stadio Curto, sempre nel quartiere Lido, per il quale saranno spesi circa 700 mila euro tra rifacimento del manto erboso, ristrutturazione ed impianto di illuminazione, e quello per via Carlo V, finalizzato alla messa in sicurezza ed alla realizzazione di un parcheggio, che sarà rimodulato a causa dell'aumento dei costi rispetto al 2012, anno a cui risale l'assegnazione. (ANSA).