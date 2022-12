Regione: Consiglio; Mancuso, stiamo lavorando bene

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 DIC - Un saluto ed un brindisi del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, con i giornalisti al termine della seduta dell'Assemblea. Una tradizione che riprende dopo qualche anno di sospensione.

Accogliendo i rappresentanti della stampa nel suo ufficio al quarto piano di Palazzo Campanella, il presidente Mancuso ha rivolto loro gli auguri per le imminenti festività natalizie.

"Vorrei ringraziarvi - ha detto il presidente Mancuso - per il lavoro che svolgete. Stare dietro noi non è mai facile. Ogni tanto le cose sembra che si complichino, ma poi tutto si sistema. Il Consiglio sta lavorando molto e bene. Penso che questa sia una maggioranza che darà grandi soddisfazioni, sia perché abbiamo un Presidente della Giunta come Roberto Occhiuto che, avete notato, è di grande livello. Riesce ad imprimere all'attività di gestione una grande forze e grande determinazione. È un Presidente del fare. Anche in Consiglio c'è grande coesione. Sui grandi temi ci uniamo sempre. Penso che la fase gestionale, da una parte, e quella legislativa, dall'altra, consentiranno di dare una svolta a tanti settori importanti della Regione per recuperare quel gap reputazionale che, lo dico sempre, ci manca. Per prima cosa dobbiamo recuperare la credibilità delle nostre istituzioni nei confronti di quelle nazionali ed essere visti dalle altre Regioni finalmente alla pari".

"Le sedute del Consiglio svoltesi nel corso di quest'anno - ha detto ancora Mancuso - sono state venti, 72 le leggi approvate e 119 la sedute di Commissione. Basta questo per avere l'idea dell'attività dell'Assemblea legislativa regionale".

Mancuso ha fatto anche riferimento al suo ruolo di Presidente del Consiglio regionale. "Ho perseguito l'obiettivo - ha detto - di limitare le incursioni di leggi che arrivano in Aula all'ultimo momento. Spesso si forza un po' la mano alla democrazia, a causa di urgenze o scadenze che incombono. Io sono per programmare e portare per tempo in Consiglio i vari provvedimenti, con il massimo rispetto per l'opposizione, all'interno della quale ci sono consiglieri come Ferdinando Laghi, che apprezzo per l'obiettività, la correttezza e l'attenzione con cui si documenta per svolgere il suo ruolo".

Un ultimo riferimento Mancuso lo ha fatto alla doppia sede istituzionale, a Reggio ed a Catanzaro, di Consiglio e Giunta. "Una situazione - ha detto il Presidente del Consiglio - che non deve essere motivo di divisioni". Mancuso ha anche reso noto di avere nominato un dirigente tecnico di sua fiducia per la ricostruzione "ex novo" dell'auditorium Nicola Calipari, crollato due anni fa. "Entro la fine di questa legislatura - ha detto il presidente - voglio restituire la grande sala Calipari alla città di Reggio Calabria".