Teatri, Politeama di Catanzaro festeggia i suoi 20 anni

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Il teatro Politeama 'Mario Foglietti' ha celebrato 20 anni e lo ha fatto con 'Quando sarò capace di amare, Massini racconta a Gaber', uno spettacolo del drammaturgo e scrittore Stefano Massini che ha recentemente trionfato a New York in cinque categorie dei Tony Awards, gli 'Oscar del Teatro'.

"Per i nostri primi vent'anni - ha sottolineato Aldo Costa, direttore generale della Fondazione Politeama - ci saranno una serie di iniziative durante tutto l'anno. Ne abbiamo passate tante però ce l'abbiamo fatta. Stiamo cercando per questa stagione di avere almeno il sostegno dei soci fondatori perché ricordo che la Fondazione Politeama è fondata dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune di Catanzaro. Per riuscire a ridare un po' linfa al Politeama, perché ci sono tante idee da realizzare, occorre che ci sia un sostegno economico serio.

Teatri della stessa dimensione ricevono almeno un paio di milioni di euro a stagione".

In 20 anni, tra stagioni teatrali e altri eventi ospitati, sono stati realizzati circa 700 manifestazioni "tra questi - racconta Costa - sono certamente legato a quello inaugurale con il concerto dell'orchestra dell'Arena di Verona che si è tenuto tra calabresi e catanzaresi scettici, ma dopo 20 anni siamo ancora qua".

Alla serata era presente anche il sindaco Nicola Fiorita che ha ribadito come "il nostro Politeama è l'unico Teatro della Calabria che vede la partecipazione diretta e istituzionale della Regione nella sua compagine fondativa. Avremmo voluto confermare i contributi degli anni passati alla Fondazione, ma questo non è stato possibile anche per via degli enormi rincari dell'energia che hanno assorbito quote importanti del nostro bilancio. C'è da recuperare un rapporto con il nostro pubblico, terreno sul quale già la Fondazione sta lavorando. C'è da costruire una rete dei Teatri pubblici e privati che, nella nostra visione, dovrà vedere il Politeama a guidare un processo che veda il coinvolgimento del Comunale, del Supercinema, oltre che del Masciari che è stato acquisito al patrimonio pubblico.

L'importante era impedire che la vita del Politeama si fermasse".

Lo spettacolo in scena per i festeggiamenti racconta un dialogo immaginario tra Stefano Massini e Giorgio Gaber. "In realtà - ha detto il drammaturgo prima di esibirsi - tocco dei temi che credo siano un po' quelli di tutti gli spettatori di un teatro. I teatri sono luoghi fatti di essere umani e quindi sono come gli esseri umani. Sono un luogo di umanità di emozioni, risate, sensazioni ed è bello celebrarne come in questo caso i compleanni". Per il ventennale l'artista catanzarese Smoe ha realizzato un'opera che ne rappresenta il manifesto celebrativo e che è stata esposta nel foyer del teatro. "L'idea per questa occasione - ha spiegato Smoe - è stata quella di creare in primis un tributo all'architettura interna del teatro di Portoghesi che ha in sé uno spazio unico, ti avvolge completamente appena entri. Nella rappresentazione ho voluto scomporre tutto l'insieme per creare un ambiente onirico di sospensione nel quale attori e pubblico si incontrano. Il punto di vista è dal palco ma la scena accade al centro dell'architettura".

Gli spettatori sono stati accolti dalla mostra del fotografo Antonio Raffaele che per l'evento ha selezionato 66 immagini "le più rappresentative", che raccontano il trascorrere del tempo, da Mario Foglietti a Giuseppe Pambieri, dalle grandi opere come la Butterfly ai grandi spettacoli di intrattenimento come Arturo Brachetti ma anche la prosa con Alessio Boni.