Uno spettacolo inedito di Capossela per le festività a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Vinicio Capossela porterà in scena a Catanzaro, in occasione delle festività natalizie, uno spettacolo inedito. Lo show del cantautore, che nell'occasione sarà accompagnato da un quartetto di musicisti e da alcuni ospiti al momento assolutamente top-secret, è in programma il 28 dicembre ed avrà come location la chiesa dell'Immacolata Concezione, cui Capossela è particolarmente devoto.

Il concerto di Capossela, intitolato "Oratorio dei folli e dei santi innocenti", è inserito nel cartellone di "A farla amare comincia tu", la rassegna di spettacoli di fine d'anno promossa dall'Amministrazione comunale, guidata da Nicola Fiorita, e curata da Antonio Pascuzzo, catanzarese doc ma da molti anni trasferitosi a Roma, cantautore egli stesso e profondo conoscitore dell'ambiente musicale nazionale ed internazionale.

Nell'ambito della rassegna sono in programma anche concerti, tra gli altri, di Samuele Bersani, Roy Paci e "Rosso antico", il progetto musicale fondato dallo stesso Pascuzzo. "Per me - ha detto Pascuzzo nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna - rappresenta un privilegio poter tornare nella mia città d'origine e curare questa serie di spettacoli. La mia speranza è che i catanzaresi, ma non solo, possano apprezzare questa iniziativa". Il sindaco Fiorita ha sottolineato "l'impegno che l'Amministrazione comunale ha dovuto affrontare per organizzare la rassegna di spettacoli di fine d'anno in un periodo di ristrettezze finanziarie per tutti gli enti locali e potendo contare su poche risorse disponibili.

Nell'allestimento del cartellone abbiamo operato, dunque, con umiltà e senso di condivisione e compartecipazione. Ma anche con l'entusiasmo che ha caratterizzato fino ad oggi l'operato della nostra giovane Amministrazione e sono certo lo caratterizzerà in futuro. Entusiasmo su cui si poggia la nostra scommessa per imprimere un cambiamento nella gestione del Comune, offrendo ai catanzaresi un motivo concreto e valido per credere ancora nella loro città e nel suo futuro".

Quello di Antonio Pascuzzo per le festività natalizie a Catanzaro, tra l'altro, è un ritorno. Il cantautore, infatti, aveva già curato le rassegne di spettacoli di fine d'anno nel capoluogo nel 2015 e nel 2016. "Precedenti - ha detto il sindaco Fiorita - che avevano registrato un notevole successo e che ci hanno indotto ad affidare proprio a Pascuzzo, visti gli ottimi risultati del passato, l'organizzazione della rassegna di quest'anno". Fiorita ha anche reso noto che l'isola pedonale, che ogni sabato pomeriggio e sera è in vigore già da alcune settimane lungo corso Mazzini, sarà istituita per il periodo dal 21 al 30 dicembre, ad eccezione del giorno della Vigilia e del 25. "Per quanto riguarda lo spettacolo della Notte di Capodanno - ha detto ancora il Sindaco - stiamo lavorando ad un progetto, sempre compatibilmente con le difficoltà economiche con cui dobbiamo fare i conti, che sicuramente registrerà l'apprezzamento della cittadinanza". Alla conferenza stampa, insieme al Sindaco e ad Antonio Pascuzzo, hanno partecipato gli assessori comunali alla Cultura, Donatella Monteverdi, ed alle Attività economiche, Antonio Borelli. "Con questa rassegna ci prefiggiamo di fare riscoprire a tutti le bellezze della nostra città, anche quelle più nascoste. Abbiamo cercato di creare il 'cuore' della città nel centro storico proprio con lo scopo di valorizzare quest'area del territorio urbano", ha detto l'assessore Monteverdi, rivolgendo i suoi ringraziamenti alla Confartigianato ed alla Camera di commercio per la loro partecipazione alla predisposizione del programma. Borelli, da parte sua, ha rilevato come le iniziative in programma per le festività natalizie "abbiano lo scopo di fare riscoprire e fare amare la città a chi la vive ogni giorno per motivi di lavoro. E in questo senso abbiamo anche pensato ad una serie di eventi che avranno come location il quartiere Lido". L'assessore alle Attività economiche ha anche sottolineato il fatto che "rispetto allo scorso anno, l'impegno economico per l'Amministrazione comunale per la realizzazione degli spettacoli di fine d'anno si è ridotto del 30 per cento".