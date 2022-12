Incidenti lavoro: cede sottotetto e cade per 5 metri, grave

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 02 DIC - Grave incidente sul lavoro stamani nel piccolo borgo montano di Dasà. Un uomo stava svolgendo dei lavori in casa della suocera quando ha ceduto il sottotetto facendolo precipitare nel vuoto per circa 5 metri prima di finire sulla scala sottostante. Sul posto è intervenuta una equipe del 118 di Soriano Calabro che, valutate le condizioni in cui versava il ferito, ha ritenuto opportuno allertare l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le condizioni cliniche generali, secondo i primi accertamenti medici, sarebbero gravi.

