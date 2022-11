Covid: in Calabria risalgono contagi (+1.005), un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 29 NOV - In sensibile risalita i contagi da Covid 19 in Calabria. Sono più di mille (1.005) i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 199, a fronte, però, di 5.075 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è balzato dal 12,84 al 19,80%. Da registrare un decesso in più che porta il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 3.123.

Aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari, +4 (141), sia nelle terapie intensive, + 3 (6). I guariti sono 587.126 (+1.226) mentre gli attualmente positivi 6.685, in calo di 222 e gli isolati a domicilio 6.538 (-229).

Ad oggi in Calabria - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 596.934. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.005.780.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1531 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102293 (101897 guariti, 396 deceduti); Cosenza: casi attivi 2072 (69 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174352 (172980 guariti, 1372 deceduti).; Crotone: casi attivi 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57389 (57119 guariti, 270 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2152 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198193 (197317 guariti, 876 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 466 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50975 (50785 guariti, 190 deceduti).

(ANSA).