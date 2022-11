Salute:lotta al Neuroblastoma,al via campagna doni di Natale

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - Si rinnova, anche in Calabria, l'appuntamento con la campagna raccolta fondi di Natale "Dono ricerca. RiDono la vita" promossa dall'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

"Il neuroblastoma - è detto in una nota dell'associazione - è la prima causa di morte per malattia in età prescolare ed è il terzo tumore pediatrico per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali. La ricerca ha contribuito ai passi in avanti compiuti per questa malattia: resta però lo zoccolo duro delle forme più gravi per cui la sopravvivenza risulta ancora inferiore al 50 percento dei casi. Per rendere più efficaci i percorsi terapeutici, la ricerca scientifica diventa quindi strumento centrale".

Attraverso le donazioni raccolte l'associazione alimenta diversi i filoni di ricerca attraverso il suo ramo scientifico, la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, chiamata a selezionare e finanziare progetti condotti da una rete di centri italiani per la cura del neuroblastoma e di altri tumori solidi pediatrici.

Ad esempio, si punta alle nuove frontiere dell'immunoterapia per migliorare la risposta immunitaria al tumore. E poi, tra le altre cose, si investe nella medicina di precisione con l'obiettivo di terapie sempre più in grado di intervenire lì dove serve, sulle cellule malate, a salvaguardia delle cellule sane. Inoltre, si promuovono studi per una medicina sempre più personalizzata su misura di ogni singola persona malata; e si investe in studi per l'individuazione di farmaci sempre più innovativi con l'intento di inibire i geni coinvolti nello sviluppo dei tumori.

"Da circa trent'anni, l'associazione e la fondazione - dichiara Sara Costa, presidente dell'Associazione italiana per la lotta al Neuroblastoma - portano avanti l'impegno di rendere questa malattia sempre più curabile".

Un modo per sostenere la ricerca è quello di scegliere i doni di Natale suggeriti sul sito dell'associazione, www.neuroblastoma.org. e che si possono richiedere attraverso il sito, alla sezione Anb Store, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica natale@neuroblastoma.org o telefonando al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320. (ANSA).