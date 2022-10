Arresto per omicidio ragazza, indagini su presunto complice

(ANSA) - COSENZA, 25 OTT - Una persona di cui non è stata accertata, al momento, l'identità avrebbe aiutato Maurizio Mirko Abate nelle fasi che hanno fatto seguito all'omicidio di Lisa Gabriele, la 22enne che aveva una relazione con l'ex poliziotto e che sarebbe stata uccisa perché si opponeva alla fine del loro rapporto.

Il complice, in particolare, avrebbe aiutato Abate a rimuovere il corpo senza vita della giovane dall'appartamento in cui fu commesso l'omicidio ed a trasportarlo nel bosco di Montalto Uffugo in cui poi fu ritrovato, a bordo dell'automobile di proprietà della giovane.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Rende proseguono, dunque, per identificare il complice di Abate.

L'ex poliziotto, inoltre, è accusato di cessione e spaccio di sostanze stupefacenti in quanto avrebbe consegnato a più riprese marijuana al figlio, facendogliela trovare nella cassetta delle lettere. (ANSA).