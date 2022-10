Droga:aveva in casa cannabis essiccata, arrestata 60enne

(ANSA) - TAURIANOVA, 07 OTT - Aveva in casa 84 grammi di cannabis indica essiccata, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento. Una sessantenne è stata arrestata dal personale del Commissariato di Ps di Taurianova, in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata trovata a seguito di una perquisizione svolta con l'ausilio di alcuni cani poliziotto che, successivamente, hanno attirato l'attenzione dei conduttori e degli altri agenti verso un edificio abbandonato, vicino all'abitazione della donna. All'interno dello stabile sono stati trovati diversi involucri di cellophane contenenti in totale 2 chili di cannabis indica e un fucile a canne mozze nascosto all'interno di un tubo di plastica. La droga e l'arma sono state sequestrate. (ANSA).