Incidenti lavoro: si ribalta mezzo agricolo, muore 43enne

(ANSA) - FALCONARA ALBANESE, 28 SET - Un 43enne è morto oggi a Falconara Albanese (Cosenza) in un incidente sul lavoro.

L'uomo era alla guida di un mezzo agricolo che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un terreno scosceso schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola per il recupero della salma. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono condotti dai carabinieri. (ANSA).