Elezioni: in Calabria vota il 50,74%, -13%, ultima in Italia

(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - Crolla di circa 13 punti, dal 63,74 al 50,74%, l'affluenza definitiva in Calabria alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati. Un dato che colloca la regione in fondo alla classifica - è ultima - della partecipazione al voto tra le regioni.

A livello provinciale, quella di Cosenza è la prima per affluenza con il 52,80% contro il 66,32% del 2018. Seguono le province di Catanzaro con il 51,82% (64,64%), Vibo Valentia con il 50,71% (65,47%), Reggio Calabria con il 48,74% (60,81%) mentre l'ultima è Crotone con appena il 45,96% contro il 59,62% di 4 anni fa. (ANSA).