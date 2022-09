Covid: in Calabria 295 contagi e due decessi,tasso al 16,65%

(ANSA) - CATANZARO, 26 SET - Sono 295 (erano 467 ieri),i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 1.772 tamponi processati con un tasso di positività che si posiziona al 16,65%, in calo dal 17,48% del giorno precedente. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.003. Lieve aumento dei ricoverati: due in più nei reparti di cura (118) e uno in più nelle terapie intensive (5). I guariti sono 513.461 (+325) mentre gli attualmente positivi ammontano a 37.779 (-32) e gli isolati a domicilio a 37.656 (-35).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.767.383. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 554.243. (ANSA).