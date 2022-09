Musica: Carl Brave a Rende, pubblico in delirio

(ANSA) - RENDE, 11 SET - Pubblico in delirio a Rende per l'unico concerto in Calabria di Carl Brave, accompagnato dalla sua band, uno degli eventi più attesi della 57° edizione del "Settembre Rendese" con la direzione artistico-organizzativa di Alfredo De Luca e la collaborazione di "Fatti di Musica" di Ruggero Pegna.

Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, che festeggerà il suo trentatreesimo compleanno il 23 settembre, ha confermato di essere uno dei protagonisti della nuova ondata rap che dalla Capitale ha invaso il Paese. Nel corso del concerto l'artista ha sfoderato tutta la sua energia e la sua musica originale, che fonde rap, pop e cantautorato, in un mix di assoluto successo.

Una dietro l'altra sono arrivate tutte le sue hit, brani tra i più ascoltati, radiodiffusi e cantati negli ultimi anni. Ad aprire il concerto "Shangai", e poi "Ecaalla", "Chapeau", "Parli Parli", "Spigoli" (feat. Tha Supreme e Mara Sattei), fino a tre medley di successi più noti, da "Pokemon go" a "Fotografia".

Determinante il contributo dei musicisti che hanno accompagnato l'esibizione del rapper: Mattia Castagna al basso, Massimiliano Turi e Lorenzo Amoruso alle chitarre, Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi al piano, Simone Ciarocchi alla batteria e Lucio Castagna alle percussioni, con Francesco Sacchini e Marta Gerbi ai cori.

(ANSA).