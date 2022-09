Migranti: ancora uno sbarco a Roccella, sono 85

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 08 SET - Proseguono senza soste gli sbarchi di migranti a Roccella Ionica. Gli arrivi, tra sabato scorso ed oggi, sono stati in tutto otto, per un totale di 600 persone.

Gli ultimi ad arrivare sono stati 85 intercettati da un'unità della Guardia costiera di Roccella Ionica mentre si trovavano al largo, a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia sei giorni fa. Del gruppo, composto da afghani, somali e iraniani, fanno parte anche numerosi anziani, donne e bambini.

Una volta sbarcati, i migranti sono stati rifocillati e sottoposti a tampone anti Covid. Il gruppo, in attesa di essere trasferito in un centro d'accoglienza, é stato temporaneamente ospitato nella tensostruttura allestita nell'area portuale.

