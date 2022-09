Va a raccogliere funghi e non rientra a casa, ricerche

(ANSA) - CITTANOVA, 06 SET - E' uscito per andare a raccogliere funghi ma non ha fatto rientro a casa. Dalla serata di ieri non si hanno notizie di un uomo di 59 anni V.D..

L'allarme è stato dato nella tarda serata dai familiari dell'uomo preoccupati dal mancato ritorno a casa. Immediatamente i carabinieri di Cittanova hanno attivato gli operatori della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. Le ricerche del 59enne, che si sono protratte fino a notte fonda, si sono concentrate nella zona del Villaggio Zomaro nel comune di Cittanova dove è stata ritrovata l'auto del disperso.

Le attività di setaccio dell'area, fino ad ora senza alcun esito, sono riprese alle prime luci dell'alba. Oltre ai tecnici della Stazione Aspromonte, sono presenti i carabinieri e i carabinieri forestali di Cittanova e di San Giorgio Morgeto e i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. (ANSA).