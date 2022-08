Covid: in Calabria in aumento contagi, tasso e vittime

(ANSA) - CATANZARO, 30 AGO - Peggiorano in Calabria i dati relativi alla diffusione del Covid. Risultano in aumento, infatti, i nuovi contagi, che dai 564 di ieri passano a 1.951; il tasso di positività, dal 19,15 al 24,53% ed i decessi, che sono cinque rispetto al dato zero di ieri, con il totale delle vittime che raggiunge quota 2.944. I nuovi tamponi effettuati sono 7.952 (dato complessivo 3.665.347).

Buone notizie, invece, per quanto riguarda i ricoveri, che diminuiscono di tre unità nelle rianimazioni, con il dato totale che si riduce ad otto, e di venti nei reparti di cura, dove i degenti si riducono a 171. I casi attivi sono 67.625 (-237), i guariti 466.905 (+2.183) e gli isolati a domicilio 67.446 (-214).

I dati, riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione, sono comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3.981 (36 in reparto, 5 in terapia intensiva, 3.940 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.092 (86.720 guariti, 372 deceduti). Cosenza: casi attivi 50.346 (52 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50.292 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102.016 (100.743 guariti, 1.273 deceduti). Crotone: casi attivi 2.149 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.134 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.694 (51.438 guariti, 256 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 5.052 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.004 in isolamento domiciliare); casi chiusi 181.307 (180.462 guariti, 845 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 2.799 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.785 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.413 (44.231 guariti, 182 deceduti).