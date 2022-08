Covid:in Calabria 1.159 casi,tasso positività cala al 20,69%

(ANSA) - CATANZARO, 27 AGO - Dopo l'impennata registrata ieri, quando aveva toccato il 34,55, a 24 ore di distanza vira decisamente verso il basso, in Calabria, il tasso di positività che si ferma al 20,69%. Sono 1.159, a fronte dei 1.346 di ieri, i nuovi contagi riscontrati nelle ultime ore con 5.603 tamponi eseguiti. Due le vittime che portano il totale a 2.937 decessi dall'inizio della pandemia. Salgono i ricoveri, +6 nei reparti di cura (186) e +2 nelle terapie intensive (10). In aumento i guariti 463.195 (+1.741), mentre calano gli attualmente positivi 67.756 (-584) e gli isolati a domicilio 67.560 (-592).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti risulta pari a 3.649.768. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 533.888. (ANSA).