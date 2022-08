Minaccia e aggredisce la ex moglie, arrestato 73enne

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - I carabinieri della Stazione di Catanzaro Gagliano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un 73enne indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Secondo l'accusa, il soggetto, avrebbe sottoposto reiteratamente la ex moglie a vessazioni continue, minacciandola con un coltello, aggredendola verbalmente con minacce di morte ed ingiurie e svilendone quindi il ruolo di donna oltre che a micchiarla.

L'attività dei Carabinieri ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima. L'uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Catanzaro Siano. (ANSA).