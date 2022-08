Pesca:Catanzaro,sequestrati 3 quintali di prodotti ittici

(ANSA) - CATANZARO, 12 AGO - Oltre tre quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati a Catanzaro dai militari della Guardia costiera seguito di un'ispezione in un punto vendita all'ingrosso. Al titolare dell'attività commerciale il personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Soverato ha comminato una sanzione pecuniaria pari a 1.500 euro. Nel corso del controllo è stata trovata una notevole quantità di pescato congelato tra cui gamberi, scampi, alici ed orate, privo di documentazione che ne attestasse la tracciabilità.

Nell'ultimo trimestre, il personale della Guardia costiera di Soverato ha eseguito numerosi controlli, alcuni in mare, finalizzati soprattutto all'attività di prevenzione della pesca illegale e altri anche nei punti di sbarco del pescato e nei punti vendita al dettaglio senza tralasciare i luoghi di lavorazione dei prodotti ittici quali ristoranti ed aziende che ne curano la trasformazione per la successiva immissione sul mercato. In totale sono stati posti sotto sequestro più di sette quintali di prodotto ittico e sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 27 mila euro. Le infrazioni contestate spaziano dalla mancanza di tracciabilità, al superamento della data di scadenza, alla pubblicità ingannevole ed anche alla commercializzazione di specie ittiche sottomisura.

Il prodotto ittico sequestrato e giudicato non idoneo al consumo umano da parte dei medici veterinari dell'Azienda sanitaria di Catanzaro è stato avviato alla distruzione con il successivo smaltimento a norma di legge. (ANSA).