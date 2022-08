Migranti: due nuovi sbarchi a Crotone, arrivati in duecento

(ANSA) - CROTONE, 12 AGO - Duecento migranti sono sbarcati in totale oggi a Crotone in due distinti episodi. Il primo è avvenuto sulla spiaggia di Punta Cannone nel comune di Isola Capo Rizzuto nelle prime ore del mattino. Una imbarcazione a vela con 100 persone a bordo, tutti uomini afghani di cui 15 minori non accompagnati, è riuscita a raggiungere la costa. Sul posto, avvertiti dai cittadini sono arrivati prima i carabinieri e poi gli uomini dell'ufficio immigrazione della questura di Crotone. I profughi sono stati poi condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna dalla Croce Rossa Italiana di Crotone.

Nella tarda mattinata invece sono sbarcati al porto di Crotone altri 100 migranti che si trovavano a bordo di un veliero intercettato al largo dello Ionio dalla Guardia di finanza. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. Anche in questo caso i migranti sono tutti afghani. Più della metà sono componenti di famiglie con bambini. Anche per loro è stato disposto il trasferimento nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. (ANSA).