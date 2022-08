Musica: Peperoncino jazz, grandi nomi alla XXI edizione

(ANSA) - COSENZA, 09 AGO - E' giunto quest'anno alla ventunesima edizione il Peperoncino Jazz Festival, rassegna musicale itinerante in corso nella regione e che tocca le più belle località della Calabria con concerti che vedono protagonisti nomi di primo piano del jazz internazionale. In tour in questi giorni sulla costa ionica cosentina, il festival è organizzato dall'associazione Picanto e diretto da Sergio Gimigliano.

Un esempio? A Trebisacce, in piazza Matteotti, di scena l'ottantacinquenne pianista di Detroit Kirk Lightsey, figura di rilievo della storia del jazz, al punto da essere definito dai colleghi musicisti e dalla stampa specializzata "Mr. Piano Man".

Un altro degli eventi di punta di questa edizione del PJF è l'esibizione degli Yellowjackets, la più famosa e longeva fusion band della storia, in piazza della Resistenza a Praia a Mare il 10 agosto.

Dopo questa tappa tirrenica, gli appuntamenti del PJF proseguiranno nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, poi San Marco Argentano e, per la prima volta, a Catanzaro. Infine, il festival itinerante si traferirà sul territorio del Tirreno Cosentino compreso tra Scalea e Amantea. Gran finale con una ricca sessione castrovillarese in programma dal 30 agosto al 3 settembre e con la "cinque giorni" di "Jazz in Cantina" realizzata in collaborazione con il Consorzio Terre di Cosenza, che vedrà artisti in scena nelle migliori cantine del Cosentino presentando, tra gli altri, artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Peppe Voltarelli, Nicolai e Di Battista Quartet, Giorgio Conte, Joyce Yuille, Martha High e Walter Ricci. (ANSA).