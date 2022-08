Alimentare: la Calabria a Milano, scommessa vincente

(ANSA) - CATANZARO, 03 AGO - Marco Rizzitano, 41 anni, è un imprenditore catanzarese che ha avviato un'attività di ristorazione a Milano insieme al socio, Giampaolo Cardamone, 40 anni, anche lui catanzarese, specializzata in cucina tipicamente calabrese, con l'utilizzo esclusivo di prodotti provenienti dalla regione, compresa l'acqua.

L'attività sta registrando un notevole successo non solo tra i calabresi che vivono nel capoluogo lombardo, ma anche tra i milanesi e stranieri di varia nazionalità.

"Il motivo che ci ha indotto ad intraprendere questa iniziativa - dice Rizzitano - è che trovavamo assurdo che ci fosse pochissimo a Milano della Calabria nel settore gastronomico.

Erano rappresentate, sotto questo aspetto, altre realtà come la Sicilia, la Campania e la Puglia, ma della nostra regione c'era poco o nulla. Per questo abbiamo deciso di ricreare in chiave moderna la vecchia bottega calabrese in cui si possono acquistare e degustare prodotti tipici provenienti dalla regione".

"Devo dire che l'idea, dopo un po' di scetticismo iniziale - aggiunge l'imprenditore - è stata accolta favorevolmente e la nostra attività sta registrando una continua crescita. Tanto che al primo locale che abbiamo aperto nel 2019 in zona Chinatown, con la presenza conseguenziale di persone di origine cinese, se ne aggiungerà presto un altro in un quartiere più centrale. Da noi si possono consumare panini di tutti i tipi farciti con affettati strettamente calabresi, insieme a salse e prodotti agricoli. ma offriamo anche aperitivi tipici della nostra regione. A questo si aggiunge la degustazione di amari e grappe calabresi, con una disponibilità complessiva di circa 50 prodotti che utilizzano erbe e agrumi tipici".

"Siamo molto soddisfatti - dice ancora Marco Rizzitano - perché finalmente la Calabria, anche grazie al nostro contributo, può essere vista a Milano con un'ottica differente, abbandonando pregiudizi e vecchi stereotipi negativi che, per fortuna, appartengono ormai al passato". (ANSA).