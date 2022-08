A Cosenza apparse scritte 'Russia rocket terror', indagini

(ANSA) - COSENZA, 02 AGO - "Russia rocket terror", che tradotta significa "Terrore missilistico russo", è la frase che ignoti questa notte hanno impresso in diversi punti della città di Cosenza. In particolare una frase in lingua inglese è apparsa in piazza 11 settembre, nei pressi di Corso Mazzini, un'altra nei pressi della Questura e un'altra ancora vicino alla Prefettura.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che sta visionando anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza ubicate nei pressi delle zone interessate del centro cittadino. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sugli autori delle scritte. (ANSA).