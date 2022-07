Covid: Calabria, nuovi guariti tornano a superare contagi

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - I nuovi guariti dal Covid, in Calabria, tornano ad essere numericamente maggiori dei contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore, 2.781 persone si sono negativizzate, contro le 2.109 risultate positive (ieri 2.201).

Calano dunque i casi attivi, oggi 75.265 (-678), e gli isolati a domicilio 74.925 (-655). Il tasso di positività scende al 25,45% dal 27,95%. Sei le vittime, 2.813 da inizio pandemia. In calo - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati: 21 in meno in area medica (330) e 2 in terapia intensiva (10). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.490.526 con 493.096 positivi.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.897 (78 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.812 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75.959 (75.603 guariti, 356 deceduti). Cosenza: casi attivi 48.322 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 48.197 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90.667 (89.469 guariti, 1198 deceduti). Crotone: casi attivi 2.962 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.924 (45.676 guariti, 248 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 13.353 (93 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.259 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161.481 (160.660 guariti, 821 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 2.574 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.562 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.230 (41.053 guariti, 177 deceduti).