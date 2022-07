Covid: Calabria, balzo in avanti dei contagi e del tasso

(ANSA) - CATANZARO, 26 LUG - Balzo in avanti dei contagi per Covid in Calabria, passati dai 1.391 di ieri a 3.496 (totale 486.220). Aumenta anche il tasso di positività, dal 24,43 al 29,35%, con 11.913 tamponi effettuati (totale 3.465.083). I decessi sono 4, con una consistente diminuzione rispetto a ieri, quanto erano stati 11. I ricoveri nei reparti ordinari aumentano di 3 unità (il dato complessivo è di 331), mentre sono 3 in meno quelli nelle rianimazioni (totale 15). Gli attualmente positivi sono 74.449 (+889), le persone in isolamento 74.103 (anche queste +889) ed i nuovi guariti 2.603 (totale 408.982). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione. (ANSA).