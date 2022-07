Covid: Calabria; meno contagi e ricoveri, tasso stabile

(ANSA) - CATANZARO, 23 LUG - Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i contagi da Covid in Calabria, passati da 2.740 a 2.393, con il totale che raggiunge quota 479.609. Stabile il tasso di positività, il 28,99 rispetto al 28,78%, con 8.254 tamponi effettuati (dato complessivo 3.440.238). Quattro i decessi, la metà rispetto a quelli che erano stati registrati nella giornata di ieri, con il totale che arriva a 2.770.

Diminuiscono i ricoveri sia nelle aree mediche che nelle rianimazioni, rispettivamente di 4 e 2 unità, con il dato complessivo che raggiunge quota 315 nelle prime e 13 nelle seconde. I casi attivi sono 74.039 (+607) , gli isolati a domicilio 73.711 (+613) ed i nuovi guariti 1.782. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 6.654 (69 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.574 in isolamento domiciliare); casi chiusi 72.522 (72.178 guariti, 344 deceduti). - Cosenza: casi attivi 44.823 (117 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44.706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89.566 (88.381 guariti, 1.185 deceduti). - Crotone: casi attivi 2.806 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.783 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.622 (44.380 guariti, 242 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 15.224 (85 in reparto, 2 in terapia intensiva, 15.137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155.767 (154.957 guariti, 810 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 2.610 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.591 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.649 (40.473 guariti, 176 deceduti).