Covid: in Calabria tasso di positività al 37%, 6 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 20 LUG - Schizza al 37,01% il tasso di positività in Calabria. Ieri era al 30,44. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 3.086 (ieri 4.205) ma con un crollo di tamponi fatti, passati dai 13.815 di ieri ai 8.338 di oggi. Sei le vittime con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 2.754. Nel saldo tra ingressi ed uscite, risultano in calo di 5 i ricoverati in area medica (323), mentre crescono di 1 in terapia intensiva (19). I casi attivi sono 71.391 (+1.581), gli isolati a domicilio 71.049 (+1.585) mentre i nuovi guariti sono 1.499. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.410.255 con 471.456. (ANSA).