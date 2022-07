Musica: Ariete in concerto, l'amore senza etichette

(ANSA) - COSENZA, 09 LUG - Uno scricciolo calato in vestiti large che canta l'amore oltre i canoni prestabiliti dalla società. È Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio. Una ragazza di appena 20 anni che con i suoi testi aiuta i coetanei ad essere se stessi, a credere nell'amore al di là di ogni "giudizio".

È considerata tra le cantautrici italiane più rivoluzionarie del nuovo millennio perché è riuscita a stravolgere i canoni del pop femminile. Sul palco in piazza XV Marzo a Cosenza, unica tappa calabrese del suo "Specchio tour", la cantautrice romana ha dato voce a tre ragazze, tre storie struggenti ma piene di realtà. In piazza centinaia di fan in attesa dal pomeriggio, hanno sfidato la pioggia, per poi cantare a squarciagola i testi della cantautrice.

Ariete, al centro della scena indie italiana, arriva per la prima volta nella città dei bruzi dopo un anno intenso di piena consacrazione musicale attraverso un album in cui la Generazione Z si riconosce e rispecchia: un viaggio introspettivo in musica semplice e schietto.

Le canzoni della giovane Ariete hanno la sincerità propria dei ragazzi e la capacità di ricordare ai boomer che l'amore è amore, e nessuno ha il diritto di rinchiuderlo in un'etichetta.

