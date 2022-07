Covid: Calabria; situazione migliora, calano contagi e tasso

(ANSA) - CATANZARO, 08 LUG - Migliora la situazione dell'incidenza del Covid in Calabria. I dati, rispetto a ieri, sono più confortanti per quanto riguarda tutti i parametri di valutazione. Il tasso di positività scende dal 44,56% al 33.13, con 9.128 tamponi effettuati (ieri erano stati 8.627) e con il totale dei test che raggiunge quota 3.302.141. I nuovi positivi sono 3.024 (ieri erano stati 3.844), con il dato complessivo dei contagiati che arriva alla cifra di 436.853. Cinque i nuovi decessi (totale 2.698). I ricoveri nelle rianimazioni non registrano variazioni, restando stabili a dieci, mentre quelli in area medica aumentano di tre unità (dato complessivo 267). I guariti sono 381.494 (+ 1.308), gli attualmente positivi 52.661 (+1.711) e le persone in isolamento 52.384 (+1.708). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.978 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.482 (64.152 guariti, 330 deceduti). - Cosenza: casi attivi 32.263 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 32.162 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.435 (86.289 guariti, 1.146 deceduti). - Crotone: casi attivi 1.691 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.678 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.426 (42.188 guariti, 238 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 10.320 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.252 in isolamento domiciliare); casi chiusi 147.568 (146.773 guariti, 795 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.262 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.080 (39.904 guariti, 176 deceduti).