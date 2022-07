Covid:Calabria; dati tutti in peggioramento, tasso al 44,56%

(ANSA) - CATANZARO, 07 LUG - Dati tutti in peggioramento quelli odierni riguardo l'incidenza del Covid in Calabria. A cominciare dal tasso di positività, che compie un balzo in avanti dal 28,81 al 44,56%, con 8.627 tamponi effettuati, in linea con quelli di ieri, quando erano stati 8.812 (totale 3.293.013). I nuovi positivi sono 3.844 (ieri erano stati 2.539). Tre i nuovi decessi, la stessa cifra di ieri (2.693 il dato complessivo dei morti). In aumento, di 2 e 9 unità, i ricoveri nelle rianimazioni e nei reparti ordinari, con il totale che raggiunge, rispettivamente, quota 10 e 264. I guariti sono 380.186 (+542), gli attualmente positivi 50.950 (+3.299) e le persone in isolamento 50.676 (+3.288). I dati sono riportati nel Bollettino della Regione redatto sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.652 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.577 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.144 (63.815 guariti, 329 deceduti). - Cosenza: casi attivi 31.477 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31376 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.148 (86.006 guariti, 1.142 deceduti). - Crotone: casi attivi 1.582 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.566 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.347 (42.109 guariti, 238 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 10.006 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 9.941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 147.031 (146.236 guariti, 795 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 1.144 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.020 (39.844 guariti, 176 deceduti).