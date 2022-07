Sondaggi:Noto;Roberto Occhiuto aumenta il consenso del 3,5%

(ANSA) - CATANZARO, 04 LUG - Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si piazza quinto in classifica ex aequo con il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella Governance Poll 2022, e aumenta del 3,5% punti il proprio consenso rispetto al dato ottenuto dalle urne lo scorso 3 e 4 ottobre, arrivando al 58%. Lo attesta il risultato della tradizionale consultazione effettuata da Noto Sondaggi e realizzata su un campione di mille elettori della regione, disaggregati per sesso, età e residenza, pubblicata oggi da "Il Sole 24 Ore" e che monitora il consenso ai governatori e ai sindaci delle principali città del Paese. (ANSA).