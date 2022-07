Incendio minaccia canile a Crotone, salvati 200 animali

(ANSA) - CROTONE, 04 LUG - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nella periferia di Crotone oltre 60 ettari di macchia mediterranea arrivando a minacciare il canile comunale ubicato in località "Martorana". L'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale e delle Squadre antincendio boschivo dell'azienda "Calabria verde" della Regione ha consentito di mettere in salvo gli oltre duecento animali ospitati nel canile.

Le fiamme sono state messe sotto controllo dopo alcune ore di intenso lavoro grazie a centinaia di lanci d'acqua effettuati dai mezzi aerei.

L'intervento dei vigili del fuoco e delle Squadre antincendio è stato reso più difficoltoso dal fatto che la strada per raggiungere il canile era bloccata perchè interessata dalle fiamme. É stato grazie all'intervento di un elicottero che è stato possibile raggiungere l'area interessata e spegnere l'incendio. (ANSA).