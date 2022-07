Covid:Calabria;1.456 contagi in più, 22 ricoveri area medica

(ANSA) - CATANZARO, 04 LUG - Ci sono 1.456 contagiati Covid in più in Calabria, che porta il totale a quota 423.909. Il tasso di positività è il 33,43%, con 4.356 tamponi effettuati (dato complessivo 3.265.557). I nuovi decessi sono tre, con il totale delle vittime che arriva a 2.686. Ci sono, inoltre, 22 ricoveri in più in area medica, mentre quelli nelle rianimazioni restano stabili a sette. I casi attivi sono 43.699 (+1.057), gli isolati a domicilio 43.459 (+1.035) ed i guariti 377.524 (+396). dati sono comunicati alla Regione dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 4.883 (69 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.811 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62.911 (62.582 guariti, 329 deceduti). Cosenza: casi attivi 28.387 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86.827 (85.690 guariti, 1.137 deceduti). Crotone: casi attivi 1.369 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.021 (41.783 guariti, 238 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 7.217 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146.380 (145.587 guariti, 793 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 898 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 881 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.906 (39.730 guariti, 176 deceduti).