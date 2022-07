Rogo vicino piste, breve chiusura aeroporto Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 LUG - Il traffico aereo dall'aeroporto di Reggio Calabria è stato temporaneamente sospeso nel primo pomeriggio a causa di un incendio di sterpaglie propagatosi all'interno del sedime aeroportuale.

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e del distaccamento Aeroportuale sono intervenute alle 13.15 circa per incendio vegetazione. Le fiamme hanno interessato inizialmente sterpaglie ed arbusti in prossimità dello scalo aereo ma a causa del forte vento si sono propagate velocemente all'interno del sedime aeroportuale. Il massiccio e tempestivo intervento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco (18 unità con sei automezzi di cui due aeroportuali) è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Le fiamme alte ed il fumo denso originatosi dalla combustione hanno comunque reso necessario la sospensione del traffico aereo nello scalo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di soccorso.

Ripristinate le normali condizioni di sicurezza le attività dell'aeroporto dello Stretto sono riprese regolarmente. Non si registrano danni a persone o agli impianti dello scalo.

Dalle 8 di stamani sono oltre 50 gli interventi per incendi di vegetazione che hanno visto impegnate le squadre di soccorso ordinarie e quelle in assetto Aib (previste dalla Convenzione siglata con la Regione Calabria) dei vigili del fuoco su tutto il territorio calabrese. (ANSA).