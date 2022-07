Lamorgese, c'è grande attenzione verso la Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 LUG - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, è giunta stamani a Catanzaro dove ha sottoscritto, con la Regione Calabria, rappresentata dalla vicepresidente Giusi Princi, il Protocollo sul Numero unico d'emergenze 112.

Alla firma dell'atto, che si è svolta nella Prefettura del capoluogo, erano presenti la prefetta Maria Teresa Cucinotta e il vicecapo della Polizia Stefano Gambacurta.

"La Calabria - ha detto il ministro Lamorgese - è una regione verso la quale c'è una grande attenzione. L'attivazione del Numero unico 112 che deriva da una direttiva europea rappresenta un fatto molto importante e personalmente tenevo molto a essere qui presente alla firma. Il Nue - ha aggiunto - è un sistema dall'uso molto facilitato che consente, ad esempio in caso di incidenti stradali, la geolocalizzazione e quindi la tempestività degli interventi".

Il servizio, è stato detto nel corso della manifestazione, sarà attivato all'interno della Cittadella regionale e a gestirlo sarà Azienda Zero di cui è commissario straordinario Giuseppe Profiti.

Dopo la firma del Protocollo e prima della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il Ministro ha incontrato privatamente il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. (ANSA).